وفد من القومى للمرأة يزور سجن القناطر لتفقد أوضاع السجينات

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زارت الدكتورة أحلام حنفى، عضوة المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة الصحة والسكان، سجن القناطر للنساء يرافقها مجموعة من عضوات المجلس القومى للأمومة والطفولة لتفقد أوضاع النساء داخل السجن، وكان فى استقبالهن اللواء محمود خلف مدير الادارة العامة لسجون المنطقة، و اللواء أحمد الأزهرى وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة، و اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لمنطقة السجون، العميد منال عاطف.

وأشادت الدكتورة أحلام حنفى بالاهتمام بالمستوى الصحى لنزيلات سجن القناطر من قبل الإدارة، مؤكدة أن صيدلية مستشفى سجن النساء تضم جميع الأدوية اللازمة للعلاج سواء المتوفرة أو غير المتوفره بالخارج.

كما تفقدت عضوة المجلس والوفد المرافق لها مستشفى السجن وشاهدت وحدة الأطفال المبتسرين التى تم إنشاؤها حديثا، و مشغل المصنوعات اليدوية، و المطبخ و المكتبة و فصول محو الأمية، كما شاهدت الأتوبيسات المكيفة التى تم تخصيصها لترحيل السجينات.

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وأكد اللواء أحمد الأزهرى أن الاهتمام باوضاع المرأة داخل السجن محاولة لتقليل الفجوة بين السجينات و بين المجتمع الخارجى، مؤكدا أن النساء داخل السجن يتم تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات .

و تطرق اللواء محمود خلف مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة إلى تنفيذ قطاع السجون خطة لتحديث منظومة نقل المسجونين من خلال تطوير سيارات ترحيل السجينات " اللوارى الحديدية" واستبدالها باتوبيسات مكيفة مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية وحقوق الإنسان، وتتميز منظومة ترحيل السجينات الحديثة بأحدث وسائل التأمين التى تراعى آدمية السجينات، وأكد على الاهتمام بممارسة السجينات للرياضة، مشيرا إلى توفير ساعتين للتريض يوميا لهن، بالإضافة إلى ممارسة بعض الألعاب مثل تنس الطاولة والكرة الطائرة.