رئيس مدينة دمياط: ننتج أثاثا بمليار دولار سنويًا

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قال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة دمياط للأثاث، إن دمياط تنتج أثاث بمليار دولار سنويًا، موضحًا أن أحد أهم مشاكلها التسويق لمنتجاتها داخليًا وخارجيًا.

أضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "من المقرر توقيع بروتكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للاثاث، وغرفة صناعة الأخشاب خلال الأسبوع القادم، سعيا وراء زيادة التعاون بين الطرفين".

تابع العضو المنتدب لمدينة دمياط للأثاث: "المنتج الدمياطي عليه طلب، ويتم تصديره للخارج"، منوهًا بأن دمياط صدرت أثاث خلال 2016 بقيمة تبلغ 360 مليون دولار"، مؤكدا أن دمياط أقل المحافظات بطالة وأكثرها نشاطا على مستوى الجمهورية.