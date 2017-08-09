تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة جزائرية لتوريد معدات المخلفات الزراعية

كتب- مصطفى المنشاوي

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع عقد بين شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة الجزائرية للتيسير والاستثمار (متيجة)؛ لتوريد المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالجزائر .

قال "العصار" إن هذا العقد تم توقيعه بهدف توريد وتركيب المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية من إنتاج شركة المعادي للصناعات الهندسية لصالح الشركة الجزائرية وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 15 طن / ساعة، مضيفاً أن شركة المعادي ستقوم بإرسال وفد من المهندسين والفنيين لتركيب المعدات التى ستقوم بتوريدها للشركة الجزائرية، وتدريب المهندسين والفنيين الجزائريين على التركيب والتشغيل وإجراءات الصيانة والإصلاح.

وأكد "العصار" أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استكمال مجالات التعاون المستمرة مع دولة الجزائر فى العديد من المجالات المشتركة التى تخدم صالح البلدين ، مضيفا أنه سعيد بثقة الشركة الجزائرية فى المعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي ذات الكفاءة الفنية العالية والجودة المتميزة ، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية والمنتجات الأخرى التى تخدم تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن .