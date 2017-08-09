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السيسي يُصدر قرارًا جمهورياً بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة

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مصراوي Masrawy

يُصدر قرارًا جمهورياً بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة

11:42 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

السيسي يُصدر قرارًا جمهورياً بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت - ندى الخولي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم (378 لسنة 2017)، بإنشاء مدينة "المنصورة الجديدة"، وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل21442004 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 5 مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان، داخل حدود المدينة الجديدة.

وأوضح أن القرار نص أيضاً على أن تُخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15 % من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضي – عقارات) بالمجتمع العمراني الجديد (مدينة المنصورة الجديدة)، لصالح محافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة ستعمل على الفور على تنفيذ المخطط الخاص بالمدينة وتنميتها، وخلال أيام سيتم البدء في التنفيذ، حيث إن إجمالي عدد السكان المتوقع بالمدينة 680 ألف نسمة، وإجمالي الوحدات السكنية على مستوى المدينة أكثر من 150 ألف وحدة سكنية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، ومن المقرر أن تتضمن المدينة أنواع الإسكان المختلفة.. (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه تم تصميم المخطط العام، ليشتمل كورنيش المدينة على طريق بعرض 56 متراً، ويضم الكورنيش مجموعة من الشواطئ العامة والخاصة من ناحية البحر.

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