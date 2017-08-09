"تشريعية البرلمان" تبدأ جلسات استماع للمحامين حول تعديلات "الإجراءات الجنائية"
"تشريعية البرلمان" تبدأ جلسات استماع للمحامين حول تعديلات "الإجراءات الجنائية"
11:39 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
كتبت – هاجر حسني:
تستكمل، لجنة الشئون التشريعية والدستورية مناقشاتها بمجلس النواب حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء.
وتوجه صباح اليوم وفد رفيع المستوى من نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب؛ للإدلاء بآراء المحامين حول نصوص التعديلات.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل دور الانعقاد الثالث للمجلس.
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