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"البحوث الإسلامية" يوفد الوعاظ للمطارات والموانئ لتوعية الحجاج

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مصراوي Masrawy

"البحوث الإسلامية" يوفد الوعاظ للمطارات والموانئ لتوعية الحجاج

11:35 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

بدأت قوافل مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، في التوعية الدينية لحجاج بيت الله الحرام بالمطارات والموانئ.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن وعاظ الأزهر يشرحون مناسك الحج بطريقة سهلة تناسب جميع المستويات المعرفية وتحمي الحاج أو الحاجة من الحيرة والشكوك؛ ويتم مراعاة التيسير ورفع الحرج عن الناس وحثهم على الالتزام بآداب وأخلاقيات الحج.

وأضاف عفيفي في تصريحات اليوم، أن الوعاظ يقومون أيضاً بالرد على استفسارات الحجاج على مدار 24 ساعة حتى آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام ممن يسافرون عبر مطارات القاهرة وبرج العرب والبحر الأحمر والأقصر.

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مصراوي Masrawy

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