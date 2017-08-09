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محافظ القليوبية يبحث تطوير "القناطر" مع وزيري "الاستثمار" و"الآثار"

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يبحث تطوير "القناطر" مع وزيري "الاستثمار" و"الآثار"

11:47 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

جانب من المباحثات

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في مقر وزارة الاستثمار، لبحث مشروع تطوير القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية في المحافظة.

حضر الاجتماع عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، والمهندس سامى فرج، رئيس القطاع التنفيذي والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، والدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، والمهندس طارق عواد، رئيس الإدارية المركزية للمواد المائية والرى بمحافظة القليوبية.

وناقش الاجتماع، تطوير وصيانة الكبارى والمباني الآثرية بالقناطر الخيرية، وإضافة إضاءات ليلية، بما يعزز فرص الاستثمار بالمدينة، والترويج والإعلان عن الآثار الموجودة بالمدينة بكافة دول العالم، وإضافتها لكافة مطبوعات وزارة الآثار، ورفع كفاءة الحدائق من حيث التشجير والأرضيات، وتحديث الرى بها، ومراجعة شبكات النقل من المحافظة إلى القاهرة والجيزة، ودعم منطقة القناطر بعدد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وتزويدها بعدد من المرشدين السياحيين.

وبحث الاجتماع أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية، في إقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

من جانبه قدم عشماوى، خلال الاجتماع، تصورًا عن مشروع تطوير القناطر الخيرية، والذى يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثري خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين، لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وتدشين المسابقات والعروض النهرية وإنشاء مرسى لليخوت.

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