"عبد العال" يصل جامعة المنصورة لمناقشة رسالة دكتوراة

الدقهلية - رامي القناوي:

وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى جامعة المنصورة، لمناقشة رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات بكلية الحقوق.

واستقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، رئيس مجلس النواب، خلال زيارتة، برفقة الدكتور محمدحسن القناوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور المصري، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق.

وتعد زيارة الدكتور علي عبدالعالي هي الأولي من نوعها لمحافظة الدقهلية، منذ توليه منصبه كرئيس لمجلس النواب، إذ يترأس لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراة تحت عنوان "القرائن في القانون الإداري" لإحدى الباحثات بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.