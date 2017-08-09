إصابة خفير نظامي صدمته دراجة بخارية مجهولة في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب خفير نظامي، من قوات مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الربعاء، بكدمات وكسور، إثر اصطدام دراجة بخارية مجهولة به، أثناء عودته من خدمته بالجمعية الزراعية بقرية "سندنهور" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوصول "حمادة فريد عبد السميع" 31 عامًا، خفير نظامي بمركز شرطة بلبيس، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بجرح قطعي بكعب القدم اليسرى.

وتبين تعرض الخفير لحادث أثناء عودته من خدمته بالجمعية الزراعية بقرية "سندنهور" حيث فؤجي بدراجة بخارية مسرعة، صدمته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.