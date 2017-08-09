تونس: مقتل "إرهابيين" اثنين في كمين بالقصرين

تونس (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني في تونس ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه تم القضاء على "إرهابيين" اثنين في القصرين بالوسط الغربي لتونس.

وقتل "الإرهابيان" في كمين نصبته قوات الحرس الوطني في جبل "بيرينو" ، حسبما أفاد المتحدث خليفة الشيباني.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشيباني قوله إن هذه الحصيلة أولية بينما لا تزال عملية التمشيط في المنطقة الجبلية مستمرة.

وذكر المتحدث أن أحد الإرهابيين هو الملقب بـ"أبو عوف" وهو شقيق الجزائري لقمان أبو صخر القيادي في كتيبة عقبة ابن نافع الذي قتل في عملية أمنية في آذار/مارس 2015 غداة الهجوم الإرهابي على متحف باردو.

ويشتبه في أبو عوف كونه شارك في هجومين داميين على وحدات من الجيش التونسي في القصرين في 2013 و2014 وفي مقتل راعيين شقيقين في جبل المغيلة بسيدي بوزيد.