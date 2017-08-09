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إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

11:55 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

دوسلدورف، ألمانيا (د ب أ)

أبطل خبراء مفرقعات بنجاح أمس الثلاثاء مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية عثر عليهما في موقع أعمال بناء في مدينتي دوسلدورف ودورتموند الألمانيتين.

وتم العثور على قنبلة في دوسلدورف أمس الأول الاثنين أثناء أعمال بناء في حي ديريندورف.

وأخلت السلطات صباح الثلاثاء محيط المنطقة التي تم العثور على القنبلة فيها على مساحة 250 مترا.

وشملت عملية الإجلاء نحو 2300 مواطن، كما طالبت السلطات 4400 شخص آخرين بالبقاء داخل منازلهم وعدم الوقوف في الهواء الطلق خلال إبطال مفعول القنبلة.

وفي دورتموند تم العثور على قنبلة في موقع بناء، وأعلنت سلطات المدينة عبر تويتر أنه تم إبطال مفعولها بنجاح.

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