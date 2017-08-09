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طائرات إسرائيلية تغير على قطاع غزة وإصابة شخص

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مصراوي Masrawy

طائرات إسرائيلية تغير على قطاع غزة وإصابة شخص

11:53 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

طائرات إسرائيلية تغير على قطاع غزة وإصابة شخص

غزة (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليل الثلاثاء/الأربعاء على قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في غرب مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت المصادر أن المواقع المستهدفة كانت مخلاة إلا أن الغارات أدت إلى أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية المجاورة لها.

ولاحقا أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب بجروح فوق متوسطة جراء شظايا صاروخ أصابت رأسه.

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل مساء الثلاثاء عن سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ويشهد قطاع غزة توترا ميدانيا متقطعا منذ توسط في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية أغسطس عام 2014 لإنهاء هجوم شنته إسرائيل على القطاع استمر 51 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.

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