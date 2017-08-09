أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون يجري محادثات في ماليزيا مع مسؤولين وسط توترات مع كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون يجري محادثات في ماليزيا مع مسؤولين وسط توترات مع

11:50 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

تيلرسون يجري محادثات في ماليزيا مع مسؤولين وسط توترات مع كوريا الشمالية

كوالالمبور (د ب أ)
أجرى وزير الخارجية الامريكي، ريكس تيلرسون محادثات مع مسؤولين ماليزيين اليوم الاربعاء، في إطار زيارة لجنوب شرق آسيا، تهدف إلى إقناع الحلفاء بالابقاء على ممارسة الضغط على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للصواريخ النووية.

وأجرى تيلرسون وهو أول مسؤول بارز بإدارة دونالد يزور ماليزيا محادثات مغلقة مع نائب رئيس الوزراء زهيد حميدي اليوم الاربعاء ورئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مساء أمس الثلاثاء.

وبدأ جولته في مانيلا يوم السبت الماضي، حيث شارك في المنتدى الاقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والملتقى الوزاري لامريكا والاسيان ثم توجه إلى بانكوك.

تأتي الزيارة، في الوقت الذي تصعد فيه بيونج يانج وواشنطن من لهجتهما، حيث هدد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بأن بيونج يانج ستواجه بـ"النار والغضب"، وأعلنت كوريا الشمالية أنها تدرس شن هجوم استباقي ضد إقليم جوام الامريكي.

ولم يتم صدور أي بيانات من اجتماع اليوم ، حيث ذكر بيان سابق من نجيب فقط أن البلدين يتمتعان بعلاقات ممتازة.

وتشهد العلاقات بين ماليزيا وأمريكا توترات منذ عام 2015، عندما أشار تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن نجيب تورط بشدة في فضيحة اختلاس ضخمة، فيما يتعلق بتمويل صندوق تنمية ماليزيا "1.إم.دي.بي".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد قدمت العام الماضي أوراق قضائية للتحفظ على مليار دولار، في صورة أصول، ذكرت أنه تم اختلاسها من الصندوق.

وينفي نجيب مرارا الاتهامات بتورطه في الاختلاس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يتوعد كوريا الشمالية بـ"النار" وبيونجيانج تهدد جزيرة جوام

    أخبار

  • مسؤول أمريكي: لا تغيير في المستوى الأمني بجزيرة غوام بعد تهديدات بيونج

    أخبار

  • ترامب: كوريا الشمالية ستواجه نيران وغضب

    أخبار

  • سي إن إن: كوريا الشمالية طورت رأسا نووية للصواريخ عابرة القارات

    أخبار

إعلان

b99e854439.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية