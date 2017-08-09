تيلرسون يجري محادثات في ماليزيا مع مسؤولين وسط توترات مع كوريا الشمالية

كوالالمبور (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية الامريكي، ريكس تيلرسون محادثات مع مسؤولين ماليزيين اليوم الاربعاء، في إطار زيارة لجنوب شرق آسيا، تهدف إلى إقناع الحلفاء بالابقاء على ممارسة الضغط على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للصواريخ النووية.

وأجرى تيلرسون وهو أول مسؤول بارز بإدارة دونالد ترامب يزور ماليزيا محادثات مغلقة مع نائب رئيس الوزراء زهيد حميدي اليوم الاربعاء ورئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مساء أمس الثلاثاء.

وبدأ جولته في مانيلا يوم السبت الماضي، حيث شارك في المنتدى الاقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والملتقى الوزاري لامريكا والاسيان ثم توجه إلى بانكوك.

تأتي الزيارة، في الوقت الذي تصعد فيه بيونج يانج وواشنطن من لهجتهما، حيث هدد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بأن بيونج يانج ستواجه بـ"النار والغضب"، وأعلنت كوريا الشمالية أنها تدرس شن هجوم استباقي ضد إقليم جوام الامريكي.

ولم يتم صدور أي بيانات من اجتماع اليوم ، حيث ذكر بيان سابق من نجيب فقط أن البلدين يتمتعان بعلاقات ممتازة.

وتشهد العلاقات بين ماليزيا وأمريكا توترات منذ عام 2015، عندما أشار تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن نجيب تورط بشدة في فضيحة اختلاس ضخمة، فيما يتعلق بتمويل صندوق تنمية ماليزيا "1.إم.دي.بي".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد قدمت العام الماضي أوراق قضائية للتحفظ على مليار دولار، في صورة أصول، ذكرت أنه تم اختلاسها من الصندوق.

وينفي نجيب مرارا الاتهامات بتورطه في الاختلاس.