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مسؤول حكومي فيتنامي: الأجانب المتسولون غير مرحب بهم

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مصراوي Masrawy

مسؤول حكومي فيتنامي: الأجانب المتسولون غير مرحب بهم

11:45 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

مسؤول حكومي فيتنامي: الأجانب المتسولون غير مرحب بهم

هانوي (د ب أ)
قال مسؤول حكومي لوسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء إنه يتعين على الأجانب في فيتنام عدم التسول فى الشوارع .

وقال تران شي دونج ، المسؤول عن قطاع السياحة في إقليم كين جيانج، الذي به جزيرة فو كوك السياحية، إن تسول السائحين من أجل الحصول على مال يمثل خرقا لحظر فيتنام على التسول في الشوارع.

وأضاف لصحيفة توي تري "لا استثناء للمتسولين الأجانب" مهما بلغ مدى أدبهم .

وقال "هم يعزفون الموسيقى ويغنون ويؤدون خدعا سحرية أو كما حدث مؤخرا، يقومون بالتأمل، من أجل التسول للحصول على المال".

وتأتي تعليقات دونج ردا على صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيدة أجنبية تقوم بالتأمل بجانب وعاء تضعه جانبها في فو كوك، على ما يبدو للتسول من أجل المال.

وعلى الرغم من أنه لم تعرف هوية السيدة أو دوافعها، هناك انتقادات لممارسة المسافرين الأجانب للتسول في المدن الكبيرة في أنحاء جنوب شرق آسيا في وسائل الإعلام المحلية.

وقال فان كونج داو، مدير إدارة الشؤون الخارجية بإقليم كين جيانج، لصحيفة توي تري إن مكتبه قام بتوجيه المتسولين الأجانب لسفارتهم للحصول على المساعدة.

وأضاف "إذا كان الأجانب يجيئون إلى هنا للبحث عن عمل لفترة قصيرة أو طويلة، أريد أن أوضح أن التسول في الشوارع لا يعتبر عملا في فيتنام، لذلك عليهم أن يحصلوا على عقد عمل شرعي وفقا للقوانين الفيتنامية".

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مصراوي Masrawy

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