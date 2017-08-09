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القوات البحرية: تحديث شامل في منظومة تسليح الجيش (فيديو)

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القوات البحرية: تحديث شامل في منظومة تسليح الجيش (فيديو) القوات البحرية: تحديث شامل في منظومة تسليح الجيش (فيديو)

التحرير

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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن هناك عملية تحديث شاملة في منظومة التسليح للجيش المصري كله؛ وليس للقوات البحرية فحسب.

أوضح خالد، خلال تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا التحديث يعزز من قدرات على فرض السلام العالمي ومواجهة التهديدات بالمنطقة، مضيفًا: "الغواصة - تايب 42 طراز 209 - تعد أحدث الغواصات التقليدية على مستوى العالم".

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وأكد قائد القوات البحرية، أن الغواصة الألمانية تعد إضافة كبيرة للمستوى القتالي للقوات البحرية المصرية، مشددًا على أن مصر تحاول من خلال تلك التحديثات مواجهة التهديدات الموجودة في المنطقة، والتي تتعرض لها دول كثيرة، وحتى تستطيع احكام تأمين المياه الأقليمية والمواني المصرية".

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التحرير

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