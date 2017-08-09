بالأسماء.. تصعيد 5 شباب إلى مناصب قيادية في وزارة الاستثمار

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أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار 147 رقم لسنة 2017، بتعيين كل من ماهيتاب المناوي، منسق أول برامج بمكتب الوزيرة، وغدير حجازي، مستشارة الوزيرة للشؤون العربية، فى وظيفة مساعد الوزير، كما أصدرت القرار رقم 148 لسنة 2017 بتعيين كل من الدكتور أحمد السيد عبد الرازق، المشرف على المكتب الفني للوزيرة، و رامي أحمد مصطفى عفيفي، منسق أول برامج التعاون مع المنظمات التمويلية الإقليمية والدولية بمكتب الوزيرة، و خالد عبد المنعم مصطفى، باحث اقتصادي أول بمكتب الوزيرة، فى وظيفة معاون الوزير.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه القرارات جاءت فى إطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم خبرات كبيرة فى ملفاتهم تؤهلهم لتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن ماهيتاب المناوى، حاصلة على الماجستير فى العلوم السياسية، وتعمل فى الوزارة منذ اكتوبر 2009، ولديها خبرات عملية كبيرة حيث عملت باحثة اقتصادية فى ادارة التعاون مع المؤسسات التمويلية الاقليمية والهيئات الدولية، ومسؤولة عن ملف صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولفترة عن ملف مجموعة البنك الدولي، ثم مسؤولة ملف التعاون مع هيئات الامم المتحدة، واخيرا منسق أول البرامج بمكتب الوزيرة

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أما غدير حجازى، فتعمل منذ عام 2005 فى الوزارة وهى حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وخلال فترة عملها فى الوزارة التى تصل لنحو 12 عاما تولت مسؤولية متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من عدد من مؤسسات التمويل العربية، والاعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة، واخيرا مستشارة الوزيرة للشئون العربية.

ويعمل رامي عفيفي، منذ يناير 2013 فى الوزارة وهو حاصل على ماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومسؤول عن ملف التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، كما تولى ممثل مصر فى لجنة تيسيير صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويعمل خالد عبد المنعم، باحث اقتصادى أول بمكتب وزير التعاون الدولي، منذ عام 2010، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة، وتولى مسؤول ملفات اللجان المشتركة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية، والمؤسسات المالية العربية، وإزالة الألغام والتنمية المستدامة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.