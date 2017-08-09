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رونالدينيو يتحدث عن ظروفه الصعبة ويوجه نصيحة للشباب

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رونالدينيو يتحدث عن ظروفه الصعبة ويوجه نصيحة للشباب رونالدينيو يتحدث عن ظروفه الصعبة ويوجه نصيحة للشباب

التحرير

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حثَّ النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، الذي تُوِّج مع منتخب بلاده بمونديال 2002، الأطفال والمراهقين على التمسك بأحلامهم، كي يصبحوا لاعبي كرة قدم.

وقال رونالدينيو: "لا يوجد شيء سهل في الحياة، لكن كرة القدم والرياضة يمكنهما دفع المرء للأمام وإبعاده عن الأمور السيئة كافة استمروا في الرياضة، وظلوا وراء أحلامكم؛ لأن الأمر ممكنًا، لقد كنت في ظروف صعبة ونجحت.. إذا تمكنتم من فعل ذلك فبمقدوركم تحقيقه أيضًا".

وشارك رونالدينيو أمس الثلاثاء، في فعالية مع 500 طفل وشاب يعيشون في مناطق تعاني من العنف الذي يضرب السلفادور، وهم ضمن برنامج للرياضة تقدمه شرطة البلد اللاتيني بهدف إبعاد الأطفال والشباب عن مناخ العنف.

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وفي كلمته القصيرة التي أدلى بها، طالب رونالدينيو الأطفال والشباب بأن يشعروا "بالفخر ببلادهم" ويقدموا "شيئا جميلاً لها".

يذكر أنَّ رونالدينيو صاحب الـ 37 عامًا، لعب في صفوف عدة أندية منها باريس سان جيرمان، وميلان، وبرشلونة، الذي أصبح سفيرًا له منذ فبراير الماضي، كما أنه سفير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

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التحرير

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