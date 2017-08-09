كونتي يسعى لضم مدافع توتتنهام

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تقدَّم أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي بطلب لرومان أبراموفيتش، رئيس النادي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء، إنَّ كونتي طلب من أبراموفيتش ضرورة التعاقد مع داني روز، الظهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "كونتي وضع روز على قمة أولوياته للتعاقد معه، بعد تمسك يوفنتوس بالبرازيلي أليكس ساندرو، ومنافسة ليفربول للبلوز، على ضم الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون".

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وأكدت "كونتي يرغب بشدة في إتمام الصفقة رغم أنَّ اللاعب يُعاني من إصابة مند يناير الماضي، ولن يكون جاهزًا سوى بعد نهاية الشهر الحالي، كما أن كونتي قد يلجأ لإعادة ريان برتراند من ساوثهامبتون بعد 3 مواسم من رحيله عن ستامفورد بريدج".

وتعاقد تشيلسي مع ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، ولاعب وسط موناكو سابقا، تيموي باكايوكو، بالإضافة للمدافع الألماني أنطونيو روديجير من روما، والحارس ويلي كاباييرو بالمجان.

وخسر تشيلسي، الدرع الخيرية للمرة الرابعة على التوالي، والثانية أمام أرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي (1-1)، والتي طبق فيها لأول مرة نظام ABBA في التسديد، الأحد الماضي.