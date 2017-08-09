3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش
3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش
11:31 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017
الغربية- مروة شاهين :
ينتظر أهالي بقرى "كفر الأشقر بكفر الزيات، والشين بقطور، واشناواي بالسنطة"، اليوم الأربعاء، وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة، راحوا ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "العريش - القنطرة"، الذي أسفر عن استشهاد 4 من الشرطة بينهم ضابط.
ويشار إلى أن الشهداء هم: "محمود حسن الشناوي أمين شرطة من كفر الأشقر، على زكريا من الشين مركز قطور، وعثمان أحمد من اشناواي".
كان 4 من رجال الشرطة، يستقلون سيارة ملاكي، وأثناء مرورهم بقرية سبيكه التابعة إلى بئر العبد بمدينة العريش في شمال سيناء، أطلق عليهم مسلحون النيران، ما أسفر عن استشهادهم، بينما لاذ الجناة بالفرار.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 21 هاربًا وتحرير 133 مخالفة مرورية في العريش
-
مصدران: إصابة ضابط ومجند برصاص مجهول في العريش
-
مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي
-
مدير أمن الأقصر لمصراوي: نتعقب الإرهابي الهارب ونستجوب المقبوض عليه
إعلان
إعلان