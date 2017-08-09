أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش

11:31 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش

الغربية- مروة شاهين :

ينتظر أهالي بقرى "كفر الأشقر بكفر الزيات، والشين بقطور، واشناواي بالسنطة"، اليوم الأربعاء، وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة، راحوا ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "العريش - القنطرة"، الذي أسفر عن استشهاد 4 من الشرطة بينهم ضابط.

ويشار إلى أن الشهداء هم: "محمود حسن الشناوي أمين شرطة من كفر الأشقر، على زكريا من الشين مركز قطور، وعثمان أحمد من اشناواي".

كان 4 من رجال الشرطة، يستقلون سيارة ملاكي، وأثناء مرورهم بقرية سبيكه التابعة إلى بئر العبد بمدينة العريش في شمال سيناء، أطلق عليهم مسلحون النيران، ما أسفر عن استشهادهم، بينما لاذ الجناة بالفرار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 21 هاربًا وتحرير 133 مخالفة مرورية في العريش

    أخبار

  • مصدران: إصابة ضابط ومجند برصاص مجهول في العريش

    أخبار

  • مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي

    أخبار

  • مدير أمن الأقصر لمصراوي: نتعقب الإرهابي الهارب ونستجوب المقبوض عليه

    أخبار

إعلان

ea250eee91.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا