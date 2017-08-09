3 قرى بالغربية تنتظر وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة بالعريش

الغربية- مروة شاهين :

ينتظر أهالي بقرى "كفر الأشقر بكفر الزيات، والشين بقطور، واشناواي بالسنطة"، اليوم الأربعاء، وصول جثامين 3 من شهداء الشرطة، راحوا ضحية الهجوم الإرهابي على كمين "العريش - القنطرة"، الذي أسفر عن استشهاد 4 من الشرطة بينهم ضابط.

ويشار إلى أن الشهداء هم: "محمود حسن الشناوي أمين شرطة من كفر الأشقر، على زكريا من الشين مركز قطور، وعثمان أحمد من اشناواي".

كان 4 من رجال الشرطة، يستقلون سيارة ملاكي، وأثناء مرورهم بقرية سبيكه التابعة إلى بئر العبد بمدينة العريش في شمال سيناء، أطلق عليهم مسلحون النيران، ما أسفر عن استشهادهم، بينما لاذ الجناة بالفرار.