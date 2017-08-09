"الزهايمر".. سر اختفاء عجوز والعثور على جثته بطريق "الكريمات"

السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت مباحث السويس، غموض واقعة اختفاء عجوز، ترك أسرته بالعين السخنة، وعُثر على جثته داخل سيارة ابنه عقب اختفائه بـ3 أيام على الطريق المؤدي إلى الكريمات غربي السويس.

كان نجل العجوز، قد حرر محضرًا قبل يومين بتغيب والده، موضحًا أنه يعاني من مرض "الزهايمر"، وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا الثلاثاء بالعثور على جثة عجوز بطريق الكريمات.

وتبين للعميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، أن العجوز يدعى "أ.خ" 80 عامًا، وصل قبل 3 أيام مع أسرته بمنطقة العين السخنة جنوبي السويس، وعقب ذلك ترك أبناءه وأحفاده وغادر بسيارة ابنه دون أن يخبرهم.

وأشارت التحريات إلى تحرك العجوز بالسيارة في اتجاه الطريق الدائري الإقليمي، حتى وصل إلى أول طريق الكريمات، وأثناء سيره في رحلته غير محددة الوجهة، شعر بالإعياء وتوقف بجانب الطريق.

وأفاد فحص مفتش الصحة، أن العجوز أصيب بأزمة قلبية، وتوفي في اليوم نفسه، الذي ترك فيه أسرته بالعين السخنة، وهو ما أظهرته حالة الجثة.

حُرر محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتسليم الجثة لأهل العجوز.