تقرير: داعش يعدم 27 مدنياً من أهالي منطقة الحويجة بالعراق

بغداد (د ب أ)

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك العراقية اليوم الأربعاء بأن تنظيم داعش أعدم 27 مدنياً من أهالي قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "تنظيم داعش أقدم على إعدام 27 مدنياً من سكان قضاء الحويجة في قاعدة البكارة العسكرية الواقعة قرب القضاء".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم بدأ بعمليات إعدام جماعية ضد المعتقلين لديه ممن يخالفون تعاليمه".

يذكر أن قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) ما زال يخضع لسيطرة تنظيم "داعش" ويعد من أهم معاقله حاليا في العراق.