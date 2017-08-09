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سجن تايلاندي 18 عاما لإدانته بإهانة الملكية

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مصراوي Masrawy

سجن تايلاندي 18 عاما لإدانته بإهانة الملكية

11:29 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

سجن تايلاندي 18 عاما لإدانته بإهانة الملكية

بانكوك (د ب أ)

أكد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن محكمة عسكرية أصدرت حكما بحبس تايلاندي 18 عاما ، بعدما نشر ستة مقاطع صوتية مهينة للأسرة الملكية على الإنترنت.

وكان قد جرى إلقاء القبض على تارا، 61 عاما، الذي أخفت المحكمة ومحاميه اسمه الأخير، عام 2015، واتهم بالإهانة للذات الملكية وارتكاب جرائم إلكترونية بعدما قام بنشر المقاطع الصوتية التي تهين الملكية على موقعه التجاري.

ونفى تارا هذه التهم، وقال إنه استخدم المقاطع للترويج لمنتجات صحية يقوم ببيعها على موقعه، حيث يتحدث الرجل في المقاطع عن أمور صحية في برنامجه الإلكتروني.

ويحظر قانون إهانة الذات الملكية في تايلاند انتقاد وإهانة أفراد الأسرة الملكية، وتصل عقوبة من يتم إدانته بانتهاك القانون إلى السجن 15 عاما.

وكان قد صدر حكم في بادئ الأمر بسجن تارا 20 عاما، ولكن تم تخفيفه إلى 18 عاما لأنه كان محتجزا بالفعل لمدة عامين بعد القاء القبض عليه.

ويشار إلى أن تارا لا يمكنه الاستئناف ضد حكم اليوم لأنه جرى إلقاء القبض عليه عندما كانت تايلاند تخضع للأحكام العرفية.

ويعد تارا ضمن الكثير من المدنيين الذين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، بعدما تولت حكومة عسكرية السلطة خلال انقلاب مايو 2014. ويعتبر المجلس العسكري إهانة الذات الملكية مسألة أمن قومي.

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