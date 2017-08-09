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رئيس وزراء باكستان المخلوع يقود مسيرة في استعراض للقوة

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء باكستان المخلوع يقود مسيرة في استعراض للقوة

11:29 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

رئيس وزراء باكستان المخلوع يقود مسيرة في استعراض للقوة

نواز شريف

إسلام آباد (د ب أ)
أطلق رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، مسيرة تستمر يومين، بمشاركة آلاف من أنصاره، لاظهار أنه يحتفظ بدعم قوي، بعد أسبوعين من إبعاده عن منصبه من قبل المحكمة العليا له.

وقاد شريف المسيرة من العاصمة، إسلام آباد اليوم الاربعاء إلى لاهور، مسقط رأسه، عبر إقليم البنجاب وسط البلاد، معقله السياسي.

وقال رانا سناء الله، وزير العدل، بإقليم البنجاب إن المسيرة ستغطي مسافة حوالي 300 كيلومتر، في يومين ومن المرجح أن تصل إلى لاهور، بحلول مساء غد الخميس.

واحتشد آلاف المؤيدين من إقليم خيبر-باختونخوا شمال غرب البلاد في إسلام آباد صباح اليوم الاربعاء للسفر مع شريف وسينضم كثيرون آخرون إلى المسيرة، لدى دخوله إلى البنجاب.

وقال خواجه سعد رفيق أمس الثلاثاء، أحد المساعدين المقربين من شريف "نريد أن نظهر للعالم أنه مازال يتمتع بالاحترام بين الناس وأنهم لا يقبلون قرار المحكمة".

وكانت المحكمة قد أمرت بإقصاء شريف في 28 يوليو، بعد أن أدانه تحقيق بشأن ثروة أسرته بإخفاء جزء صغير من أصوله.

وانتقد بعض المحللين المستقلين القرار ووصفوه بأنه متحيز، وتم اتخاذه بناء على أمر من الجيش،الذي حكم باكستان ثلاث مرات غير متتالية ومازال يمارس نفوذه .

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مصراوي Masrawy

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