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تأجيل إعلان تنقلات «أمن إسكندرية» بسبب مباراة الأهلي وسموحة

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تأجيل إعلان تنقلات «أمن إسكندرية» بسبب مباراة الأهلي وسموحة تأجيل إعلان تنقلات «أمن إسكندرية» بسبب مباراة الأهلي وسموحة

التحرير

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كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن حركة التنقلات والترقيات الداخلية والخاصة بأقسام الشرطة ومديرية الأمن والإدارات المختلفة، تم الانتهاء منها واعتمادها من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية.

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ " التحرير"، إن اللواء مصطفى النمر قرر عدم إعلان الحركة لحين الانتهاء من تأمين مباراة الأهلي وسموحة بستاد برج العرب والمقرر إقامتها مساء الأربعاء في إطار لقاءات نصف نهائي بطولة كأس .

وأشار المصدر، إلى أن مدير الأمن والقيادات الأمنية فضلت الانتهاء من مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر واستمرار عملية التأمين أسوة بعملية تأمين البطولة العربية، التي اختتمت الأحد الماضى، بينما انتهت إحدى مباراتي كأس مصر أمس بين والمصري البورسعيدي، وخسر الأبيض بهدفين ليودع البطولة، وينتظر فريق المصرى بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني الفائز من الأهلي وسموحة لخوض المباراة النهائية الثلاثاء المقبل بستاد برج العرب.

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كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات الداخلية للوازارة وتعيين القيادات في الإسكندرية حيث تم تجديد الثقة في اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، بمنصبه مديرًا للأمن.

كما تقرر استمرار اللواء نائل محمد رشاد السيد عثمان بمنصب نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمود حسن محمد فتحي متولي واللواء ناصر محمد رشاد أمين إبراهيم نائبي مدير أمن الإسكندرية للقطاع واللواء هشام فاروق طالب أبو زيد مساعدًا لمدير أمن الإسكندرية.

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التحرير

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