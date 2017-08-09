نهلة زكي.. ملكة جمال سابقة رفضت المايوه واتهمت السبكي بالتحرش

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فنانة شابة نجحت في لفت الأنظار إليها منذ ظهورها لأول مرّة في فيلم "نمس بوند"، وقامت فيه بدور الزوجة الدلّوعة.. اعتبرها المخرجون وقتها وجهًا جديدًا واعدًا في عالم السينما، فظهرت في نفس العام في فيلم "حبيبي نائمًا"، مع الفنان خالد أبو النجا ومي عز الدين.

ترفض المايوه

ولدت في 9 أغسطس عام 1987 بمدينة لندن في المملكة المتحدة، وملامحها المصرية الخالصة كان لها دورًا كبيرًا في دخولها الفن، حيث قالت نهلة زكي في تصريحات صحفية سابقة، إن جمالها كان سببًا رئيسيًا في دخولها الوسط الفني، لكنها اتخذت قرارها منذ اللحظات الأولى بـ"رفض تقديم أدوار العري والإغراء، أو ارتداء المايوهات في الأفلام حتى لا تخالف تقاليد الأسرة"، ورغم أنها اختيرت "ملكة جمال الشاطىء" في إحدى المسابقات، فإنها أصرّت على عدم ارتداء المايوه وقتها، ومع ذلك توّجت باللقب.

بطولات فنية

"البيه رومانسي" مع الفنان محمد عادل إمام، كان الفيلم صاحب الفضل في نجومية "نهلة زكي"، والذي كان الانطلاقة الحقيقية لها في عام 2010، وشاركت بعده في بطولة بعض الأفلام، مثل "بون سواريه" مع الفنانة غادة عبد الرازق، و"مهمة في فيلم قديم" مع الفنانة فيفي عبده، كما اشتركت في عدة مسلسلات، من بينها: "كيد النسا"، و"مزاج الخير".

أزمة السبكي

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قدّمت نهلة زكي مع المنتج محمد السبكي 5 أفلام دون عقود احتكار، وقالت في تصريحات سابقة: "لا يوجد أي عقود، صحيح أنني قدّمت 5 أعمال من إنتاجه، ولكن هذا ليس معناه أن هناك احتكار؛ بل نستطيع أن نقول إنه عقد ارتياح للعمل بيننا، فهو منتج معروف لا يغامر بأمواله واسمه إلّا إذا كان الأمر يستحق، وأنا أثق فيه كما أن ابنته رنا صديقتي".

وفي أغسطس عام 2015، فوجئ محمد السبكي بتقديم بلاغ من نهلة زكي تتهمه فيه بالتحرّش الجنسي، مستدركة: "السبكي هددها بالخطف، وإلقاء مياه النار على وجهها وتشويهها بالكامل"، إلّا أن السبكي نفى ذلك، موضحًا أنها تحاول بتلك الطريقة ابتزازه ليتنازل عن حكم صادر ضدها بالسجن لمدة 3 سنوات، لاختلاسها 250 ألف دولار من شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

غيرة غادة عبد الرازق

علاقة نهلة زكي بالفنانة غادة عبدالرازق ليست بالقوية، رغم اشتراكهما في بطولة فيلم "بون سواريه"، مع الفنانة مي كساب، حيث قالت نهلة في تصريحات سابقة، إن غادة عبدالرازق تغار منها بشدة، مؤكدة أنها لم ترحب بها في أحد المواقف وسلّمت على "مي كساب" وتجاهلتها تمامًا، رغم أنها كانت جالسة بجوارها.

فتى الأحلام

عرفت الفنانة الشابة نهلة زكي بطولها، وهو ما يمثل لها أزمة، حيث قالت سابقًا إن من مواصفات فتى أحلامها أن يكون أطول منها، لأنها تواجه تلك المشكلة في التمثيل، موضحة أنها ارتدت حذاءً رياضيًا على فستان الزفاف في فيلم "البيه رومانسي"، حتى لا تبدو أطول من بطل الفيلم محمد عادل إمام.