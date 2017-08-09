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جاسوس «ملاك» خدع إسرائيل وصاهر عمرو موسى.. 12 معلومة عن أشرف مروان

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جاسوس «ملاك» خدع إسرائيل وصاهر عمرو موسى.. 12 معلومة عن أشرف مروان جاسوس «ملاك» خدع إسرائيل وصاهر عمرو موسى.. 12 معلومة عن أشرف مروان

التحرير

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10 أعوام مضت على رحيل أعظم جاسوس في القرن العشرين، كما وصفه البعض، ولا تزال الأسرار حوله تنكشف يومًا بعد يوم، خاصة وأن حجم تأثيره لم يقتصر على بلده ، وإنما امتد إلى إسرائيل، إذ وصفه الكثيرون بالجاسوس الملاك لخداعه إسرائيل وإقناعها بأنه عميلا مزدوجا، كما أنه رجل أعمال طاغي النفوذ، أثار الجدل حيا وميتا، ومؤخرا تم الإعلان عن تجسيد شخصيته في فيلم إسرائيلي يحكي سيرته، بعنوان "الملاك"، وهو الاسم الحركي له في الموساد الإسرائيلي.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الراحل، أشرف مروان.

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1- اسمه بالكامل أشرف أبو الوفا مروان.

2- ولد في 2 فبراير 1944، لأب كان يعمل ضابطًا بالجيش.

3- حصل على بكالوريوس العلوم عام 1965، ثم الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة لندن عام 1974.

4- تزوج من "منى" ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1966، ثم عمل مساعدا للرئيس.

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5- بعد وفاة جمال عبد الناصر، انضم "مروان" لمؤيدي الرئيس الجديد أنور السادات، الذي وثق فيه وعينه سكرتيرا خاصا لشؤون المعلومات في 13 من مايو 1971.

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6- في عام 1975 عين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع، وفي 1987 عين سفيرا لمصر في لندن ثم اتجه للعيش هناك.

7- قرر كتابة مذكراته في لندن، وكانت ستتناول حياته بالكامل، مع توضيح علاقته بالمخابرات المصرية والإسرائيلية، لكنه قتل قبل نشرها، واختفت المذكرات في ذلك اليوم.

8- في عام 2002 نشر المؤرخ اليهودي المقيم في لندن "أهارون بيرجمان" كتابا بعنوان "تاريخ إسرائيل" أشار فيه إلى أن أشرف مروان -دون ذكر الاسم- عمل جاسوسا للموساد الإسرائيلي، وأنه ذهب بنفسه للسفارة الإسرائيلية في لندن عام 1968 عارضا خدماته على الموساد، ليكون رجلهم في بيت عبد الناصر.

9- حكي الصحفي المقرب من السادات موسى صبري في كتابه "الحقيقة والأسطورة" تفاصيل تمسك الرئيس الراحل بأشرف مروان، رغم علاقته بإسرائيل فأجاب: "أنا لا أقبل أن أمد يدي لأي حاكم عربي، لكننا نتعرض لمآزق مالية، وأشرف يقوم بهذه المهمة، كما أنه قدم خدمات في موضوع الأسلحة قبل حرب أكتوبر 1973".

10- نُشرت وثائق إسرائيلية يقول فيها "الموساد" إن أكبر صفعة تلقاها كانت على يد أشرف مروان، وأنه خدعهم وأقنعهم بأنه يعمل معهم، بل كان السبب في ألا يأخذ الإسرائيليون الأخبار عن حرب أكتوبر مأخذ الجد.

11-  توفي في 27 يونيو 2007، بعد أن سقط من شرفة شقته بلندن، وهي نفس الطريقة التي مات بها "الليثي ناصف" قائد الحرس الجمهوري الذس ساعد "السادات" للقيام بثورة التصحيح مثلما ساعده "مروان".

12- تزوج ابنه أحمد من ابنة أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى "هانيا"، ووقع الانفصال بعد 15 عاما من الزواج.

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