إصابة فلسطينيين اثنين وجندي إسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

رام الله (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين اثنين وجنديا إسرائيليا أصيبوا في مواجهات بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات إسرائيلية لدى اقتحامها مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، ما أدى لإصابة شابين بجروح لم تعرف طبيعتها بسبب اعتقالهما لاحقا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطينيين اثنين هربا من الاعتقال خلال نشاط ليلي في مخيم الدهيشة، وتم إصابتهما واعتقالهما.

وذكر الجيش أنه خلال إطلاق النار أصيب أحد جنوده بجروح متوسطة بنيران صديقة.

وأكد الجيش أن قواته اعتقلت 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية كونهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاعتقالات جرت في كل من رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل إلى جانب قلقيلية وسلفيت وتضمنت اقتحام عددا من المنازل السكنية.

وبحسب المصادر فإن من بين المعتقلين والد وعم منفذ عملية طعن الشهر الماضي في مستوطنة "حلميش" في قرية "كوبر" شمال رام الله المصاب عمر العبد، والتي أدت في حينها إلى مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

يأتي ذلك بعد أن كانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت الليلة الماضية على عدة مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.