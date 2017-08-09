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احتجاج أمهات المختطفين اليمنيين على محاكمة أبنائهن بشكل سري

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مصراوي Masrawy

احتجاج أمهات المختطفين اليمنيين على محاكمة أبنائهن بشكل سري

11:26 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

احتجاج أمهات المختطفين اليمنيين على محاكمة أبنائهن بشكل سري

احتجاج أمهات المختطفين اليمنيين على محاكمة أبنائهن

صنعاء ( د ب أ)
نظمت رابطة أمهات المختطفين في اليمن اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية ضد قيام جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح بالإعداد لمحاكمة أبنائهن "بشكل سري" .

وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم ، عقب وقفتهم بمحافظة الحديدة، 226 كم غرب صنعاء، إن "الحوثيين وقوات صالح قاموا بالترتيب لمحاكمة المختطفين بسرية تامة".

وأدان البيان، ما وصفه "تمادي الحوثيين تجاه قضية المختطفين فهم لم يكتفوا بإخفاء أبنائهن المختطفين وحرمان أهاليهم من زيارتهم ومنع الطعام والشراب، بل قامت بانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي ليعترفوا بتهم لم يرتكبوها والإمضاء عليها إرغاما".

وطالبت الأمهات في بيانهن المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ جميع المختطفين والكشف الفوري عن مصيرهم.

وحملت الأمهات جماعة الحوثي وصالح وكل الجهات المختصة المسؤولية عن سلامة وحياة أبنائهن، وطالبن بسرعة إطلاق سراحهم بدون قيد او شرط.

يذكر أن رابطة أمهات المختطفين طالبت في بيان سابق بإيقاف جميع المحاكمات "الهزلية "بحق المختطفين.

ويواجه الحوثيون وقوات صالح اتهامات عديدة باختطاف عدد كبير من المعارضين لهم في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتهم ومحافظات يمنية أخرى.

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