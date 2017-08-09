الإسكان: تطوير 15 عمارة ببني سويف الجديدة.. ومدرسة للتعليم الأساسي بأخميم الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

صرح عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تطوير وتأهيل 15 عمارة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على حساب مجلس الأمناء.

وقال مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم طرح أعمال تنفيذ قرارات الإزالة في المدينة، وأعمال زراعة وتشجير منطقة غرب الياسمين بالتجمع الأول، موضحاً أنه تم طرح التنفيذ فى مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة: سيتم إنشاء مدرسة تعليم أساسي لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فداناً بشمال المدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم إنشاء سوق تجارية نموذج 3 محال بالحي الثالث بمشروع ابني بيتك بالمدينة موقع (1)، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه – صرف صحي – طرق "فرمة") لمنطقة 140 فداناً بامتداد التوسعات الشمالية المحصور بين منطقة ابني بيتك 3 وطريق المنيا / القاهرة الصحراوي بامتداد المدينة، وأعمال تصميم وتنفيذ محطة رفع صرف صحي وخط الطرد لزوم الصرف الصحي الخاص بمشروع 88 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة والمملوكة لمحافظة المنيا، وتم الطرح في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال محمود رزق النجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: تم طرح أعمال تنسيق الموقع شاملاً الري لمنطقة الزهور بالحي الأول بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس: تم طرح أعمال النظافة بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وذلك في مناقصة عامة من حساب مجلس الأمناء بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.