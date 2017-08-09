مصادر: مؤشرات إيجابية لاستجابة "الصحة" لمطالب "الصيادلة" 11:17 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:قالت مصادر مُطلعة بوزارة الصحة، إن هناك مؤشرات إيجابية للاستجابة لبعض مطالب نقابة الصيادلة، التي استدعت دخولهم في اعتصام منذ الجمعة الماضية.ويطالب الصيادلة إلغاء بيع الأدوية بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، والالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، لكن هذه المطالب تأتي كأولوية لاحقة لأول مطلبين.واجتمع 4 قيادات من وزارة الصحة ومسؤولين من جهات رقابية مع وفد نقابة الصيادلة؛ لبحث الخلاف بين الوزارة والنقابة أمس الإثنين.وصعد الصيادلة اعتصامهم في 5 مقار فرعية بمحافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط بداية من يوم الأحد، وفوضوا النقيب العام للتواصل لدى الجهات الرسمية لمدة أسبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية.ومن المقرر أن يستكمل وفدا الصحة والصيادلة مناقشاتهم اليوم الأربعاء.وأضاف مصدر -شارك في الاجتماعات عن وزارة الصحة- في تصريحات لمصراوي، أن هناك استجابة لدى الوزارة لبعض المطالب التي عرضها الصيادلة، مؤكدًا أن الوزارة تفهمت مطالبهم خاصة ما يتعلق ببيع الأدوية بسعرين، وإجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ومن المتوقع رفع قرارات لوزير الصحة بشأن هذا الصدد.وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الثاني بين وفدي الصحة والصيادلة سيُعقد الواحدة ظهر الأربعاء بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام وزارة الصحة.وتابع: "لجنة وزارة الصحة تم تشكيلها في وقت سابق للتعامل مع مشاكل النقابات المهنية سواء صيادلة أو أطباء أو أطباء أسنان، وليست حديثة بسبب اعتصام الصيادلة".ومثّل وفد وزارة الصحة: الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والدكتورة نانيس عادل مستشار وزير الصحة للمستشفيات، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، فيما مثّل وفد نقابة الصيادلة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، وأحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، وحسام حريرة أمين الصندوق المساعد، وجورج عطا الله وفتح الله الشرقاوي عضوي المجلس.وأكدت مصادر في وقت سابق لمصراوي، أن وفد الصيادلة عرضوا مطالبهم في الاجتماع الأول، خاصة أزمة "التسعيرتين" والمشاكل التي قابلت الصيادلة منذ رفع الأسعار مطلع فبراير الماضي، مثل حالات التعدي عليهم ومقتل مساعد صيدلي في الجيزة جراء ذلك، كما عرضوا امتناع الشركات عن تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وقيام بعض الأشخاص بإعادة تدوير هذه الأدوية وطرحها في السوق من جديد، مما يهدد حياة المرضى.وأشارت المصادر إلى أن قيادات الصحة أكدوا أنهم سيتواصلون مع شركات الأدوية لمطالبتهم بسحب "الإكسبير" وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين ممثلين عن قطاع الدواء. اقرأ أيضًا:خاص| كواليس اجتماع وفد "الصيادلة" مع 4 قيادات بالصحة لحل أزمة اعتصامهمحرب التصريحات تشتعل بين الصيادلة والصحة.. "بلاغات متبادلة للنائب العام"مُتحدث الصحة يُهاجم الصيادلة: مطالبكم غير مشروعة.. و"بلاش شغل الإخوان ده"خاص| نقيب الصيادلة يتهم الصحة بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية.. ومصدر يكشف التفاصيل

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