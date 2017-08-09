رئيس جامعة أسوان يبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بشلاتين

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، في مكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بمدينة شلاتين.

وقال الدكتور أحمد غلاب في تصريحات صحفية، إن المخطط يهدف الى إنشاء عدد من المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الطاقة والمواد التعدينية وصيد الأسماك، من أجل خدمة طلاب كليات جامعة أسوان وخاصة كليات تكنولوجيا مصايد الأسماك والطب البيطرى والزراعة.

ومن جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله برئيس جامعة أسوان والوفد المرافق له، وأثنى على دور الجامعة فى خدمة المجتمع بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وطالب محافظ البحر الأحمر بضرورة إعادة دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بالشلاتين، نظرًا لتكاليفها الباهظة، مشيراً إلى أن مدينة الشلاتين بها محطة طاقة شمسية أنشأتها المحافظة بقدرة ٥ ميجاوات، على أن تقوم جامعة أسوان بالتنسيق مع المكتب الاستشاري للمحافظة، لتنفيذ مشروع المخطط العمراني للمنطقة طبقًا للمعايير المحددة من الدولة.