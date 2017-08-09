أخبار عاجلة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان يبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بشلاتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان يبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بشلاتين

11:18 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

رئيس جامعة أسوان يبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بشلاتين

رئيس جامعة أسوان ومحافظ البحر الأحمر

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، في مكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث إنشاء مراكز للتنمية المستدامة بمدينة شلاتين.

وقال الدكتور أحمد غلاب في تصريحات صحفية، إن المخطط يهدف الى إنشاء عدد من المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الطاقة والمواد التعدينية وصيد الأسماك، من أجل خدمة طلاب كليات جامعة أسوان وخاصة كليات تكنولوجيا مصايد الأسماك والطب البيطرى والزراعة.

ومن جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله برئيس جامعة أسوان والوفد المرافق له، وأثنى على دور الجامعة فى خدمة المجتمع بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وطالب محافظ البحر الأحمر بضرورة إعادة دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بالشلاتين، نظرًا لتكاليفها الباهظة، مشيراً إلى أن مدينة الشلاتين بها محطة طاقة شمسية أنشأتها المحافظة بقدرة ٥ ميجاوات، على أن تقوم جامعة أسوان بالتنسيق مع المكتب الاستشاري للمحافظة، لتنفيذ مشروع المخطط العمراني للمنطقة طبقًا للمعايير المحددة من الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مناقشة استعدادات جامعة أسوان للمؤتمر الدولي الأول لهندسة

    أخبار

  • تعاون مشترك بين جامعة أسوان وجمعية رجال الأعمال لخدمة الشباب

    أخبار

  • تعين الدكتور العبيدي مديرًا لمستشفيات أسوان الجامعية

    أخبار

  • الموافقة على إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة أسوان

    أخبار

إعلان

ebfe6e6215.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا