الحلقة (14) من "حكاية حياة": يوسف يطلب مقابلة حياة ويهدد بعودتها للمصحة

كتب : الوطن منذ 18 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حكاية حياة، بحديث يحيي مع والدته بأنه قام بتمثيل وادعاء الندم على حياة التي تؤدي دورها الفنانة غادة عبدالرازق.

وتتذكر حياة حديث الجميع عن إقدام أشقائها على إدخالها المصحة النفسية مجددا، وتصاب بحالة من الخوف مما يضطر دكتور هشام يرسل لها الممرضة ولاء للبقاء معها.

تعترف حياة لدكتور هشام أنها كشفت حقيقة عمل إكرام في "الدعارة"، وفي نفس الوقت تعترف إكرام بأنها تتودد إلى حياة بسبب الملايين التي ستحصل عليها من ميراث والدها، وتقترح ولاء على حياة، بالزواج من دكتور هشام ولكنها ترفض بشدة.

يطلب يوسف، من شقيقته الحديث إليها ويتوعدها بإرجاعها مرة أخرى للمصحة النفسية، وتنتهي أحداث الحلقة بخروج دكتور هشام من المستشفي وعودة زوجته رانيا له، وبمراقبة يوسف لزوجته إيناس.