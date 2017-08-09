"الفقي": قريبًا.. لقاءات وطنية مكثفة بمكتبة الإسكندرية لمواجهة الأفكار المتطرفة

الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التعصب والتطرف والإرهاب، هي ظواهر ناتجة عن عدم الفهم والجهل وانعدام الثقافة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية هي مجرد عصابات تسعى لاستخدام الدين من أجل إحداث فتنة في المجتمع المصري، ولكن هدفها الأساسي هو تدمير المجتمع بأكمله.

وأضاف "الفقي" خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء، بأعضاء جمعية محبي التراث القبطي في مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تعد مركزًا للتواصل الحضاري والثقافي وتعزيز التفاهم بين البشر، وأنها تسعى من خلال برامجها إلى نشر ثقافة التسامح وحب الوطن ونبذ التفرقة والتعصب.

وأشار "الفقي" إلى أن مكتبة الإسكندرية أخذت على عاتقها تدعيم ثقافة الحوار واحترام الآخر والتصدي للأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تنشرها أطراف معينة دون وعي.

وأوضح "الفقي" أن مكتبة الإسكندرية ستعقد في الفترة المقبلة لقاءات وطنية، لمناقشة القضايا المُلحة التي تضر بمصلحة الوطن، ومن المقرر أن يشارك فيها كافة فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب، من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تساعد على تخطي الأزمة الراهنة.