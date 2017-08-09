وزيرا الاستثمار والآثار ومحافظ القليوبية يبحثون خطة تطوير "القناطر الخيرية"

أ. ش. أ

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مشروع تطوير القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية في المحافظة.

ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم، بحثت وزيرة الاستثمار ووزير الآثار ومحافظ القليوبية، خلال اجتماعهم، سبل الاستفادة من الأماكن الأثرية في القليوبية في إقامة مشروعات استثمارية وسياحية بجانبها، تساهم في جذب المستثمرين والسياح، مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع إقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح، وتطوير منطقة الشاليهات بإضافة فندق بجانبها على طراز المباني الأثرية في المحافظة.

واستمع الحضور إلى شرح من محافظ القليوبية حول مشروع تطوير القناطر الخيرية، والذي يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثري خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإقامة مرسى اليخوت.

كما ناقش الاجتماع تطوير وصيانة الكباري والمباني الأثرية بالقناطر الخيرية، وإضافة إضاءات ليلية، بما يعزز فرص الاستثمار بالمدينة، والترويج والإعلان عن الآثار الموجودة بالمدينة بكافة دول العالم، وإضافتها لكافة مطبوعات وزارة الآثار، ورفع كفاءة الحدائق من حيث التشجير والأرضيات، وتحديث شبكة الري بها، ومراجعة كافة شبكات النقل من المحافظة إلى القاهرة والجيزة، ودعم منطقة القناطر بعدد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وتزويد المنطقة بعدد من المرشدين السياحيين.

وبحث الاجتماع، إقامة بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية في إقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأضافت الوزيرة أن هناك ضرورة للتحرك كفريق واحد بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والآثار والري والموارد المائية والنقل والسياحة والزراعة مع محافظة القليوبية، لإقامة مشروعات استثمارية وسياحية وتطوير وسائل النقل بها، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى التنسيق مع القطاع الخاص في عرض الفرص الاستثمارية في المحافظة على المستثمرين، وموضحة أن عددًا من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في القناطر الخيرية.

وأكد وزير الآثار أن الوزارة ستنظم رحلة نهرية تسمى "حابي" لزيارات المزارات الأثرية في محافظة القليوبية.

كما قال محافظ القليوبية إن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجيستي لهم بتوصيل المرافق، موضحا أن هذه المناطق الاستثمارية تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة.

حضر الاجتماع عادلة رجب نائبة وزير السياحة، والمهندس سامي فرج، رئيس القطاع التنفيذي والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، والدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، والمهندس طارق عواد، رئيس الإدارية المركزية للمواد المائية والري بمحافظة القليوبية.