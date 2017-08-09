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وزير الصناعة لوكالة «موديز»: عجز الميزان التجاري سينخفض 50% بحلول 2020

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وزير الصناعة لوكالة «موديز»: عجز الميزان التجاري سينخفض 50% بحلول 2020 وزير الصناعة لوكالة «موديز»: عجز الميزان التجاري سينخفض 50% بحلول 2020

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويًا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالي من17.7% الى 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليًا.

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وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أضاف قابيل أن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهر الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة، بها مشيرًا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

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التحرير

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