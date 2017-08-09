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هاني أبو ريدة يزور معسكر الحكام لتكريم «نور الدين»

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هاني أبو ريدة يزور معسكر الحكام لتكريم «نور الدين» هاني أبو ريدة يزور معسكر الحكام لتكريم «نور الدين»

التحرير

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يزور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، معسكر الحكام الدوليين المرشحين للقائمة الدولية، المقام بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وتأتي زيارة رئيس اتحاد الكرة المصري، لتكريم إبراهيم نور الدين، عقب اعتادء الجهاز الفني ولاعبي نادي الفيصلي الأردني، على الحكم الدولي المصري، والذي أدار نهائي البطولة العربية أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز الترجي (3-2).

يذكر أن 7 حكام نجحوا في اختبارات اللياقة البدنية «كوبر» التي أجرتها لجنة الحكام الرئيسية بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، للحكام الدوليين بنادي طلائع الجيش، وهم: جهاد جريشة ومحمود البنا ومحمد معروف ومحمود بسيوني وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمد عادل.

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كما اجتاز الاختبارات 12 حكمًا مساعدًا هم : تحسين أبوالسادات وأحمد حسام طه ومحمود أبوالرجال وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطي وهاني خيري وهاني عبد الفتاح وسامي هلهل وأحمد لطفي وأحمد بكر وعمر فتحي.

فيما تقرر إعادة الاختبارات للحكام محمد الحنفي ومحمد الصباحي وضياء السكران بعد ثلاثة أسابيع.

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التحرير

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