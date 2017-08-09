الإسماعيلي: لن نبخل في توفير احتياجات الفريق للموسم الجديد

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قال المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، إنّ إدارته "لا تبخل فى توفير الاحتياجات الحقيقيه للفريق".

وأوضح في تصريحات اليوم الأربعاء، أنّه منذ توليه مسئولية النادي هدفه الأساسي تطوير أداء الفريق، من خلال توفير ما يحتاجه من تدعيمات تساعده على الانطلاق.

وأشار «عثمان»، إلى أنّ التغييرات التي قامت بها الإدارة في الانتقالات الشتوية الأخيرة ساهمت في إحداث طفرة في الأداء والنتائج في الدور الثاني.

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وأضاف «عثمان» أنه يتم البحث عن لاعبين ذو خبرة لتدعيم عدد محدود من المراكز، مؤكدًا أنه سيعقد اجتماعًا مع المدير الفني للفريق لتعرف على تقييمه للاعبين وتوفير احتياجاته.

وطمئن «عثمان» جماهير النادي، واعدًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، مطالبًا باستمرار مساندتهم للاعبين والفريق خلال الفترة الحالية.