بائع شاي يتهم موظف مجلس مدينة بالتعدي عليه جنسيًا بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اتهم بائع شاي، مُقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، موظف بمجلس المدينة، بالتعدي عليه جنسيًا داخل جراج سيارات بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغٍ من "عطية.ع.ع.ع" 16 عامًا، بائع شاي، مُقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بقيام "س.ع.م" 32 عامًا، موظف بمجلس المدينة، ويعمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية حارسًا لجراج سيارات أسفل كوبري الزراعة، باستدراجه والتعدي عليه جنسيًا داخل الجراج.

باستدعاء المشكو في حقه، أنكر التهمة الموجهة إليه، واتهم الشاكي بسرقة بعض محتويات الجراج، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13885 جنح ثان الزقازيق، وجارٍ العرض على النيابة العامة.