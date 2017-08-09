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القبض على مندوب دعاية يدير شركة أدوية بدون ترخيص في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على مندوب دعاية يدير شركة أدوية بدون ترخيص في سوهاج

10:55 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

القبض على مندوب دعاية يدير شركة أدوية بدون ترخيص في سوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على مندوب دعاية طبية، لإدارته شركة أدوية بدون ترخيص بدائرة قسم ثان سوهاج، قبل التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، وتولي النيابة التحقيقات.

ووردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام "مدحت. ع. م" 27 عامًا، مندوب دعاية طبية ويقيم شارع المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، بمزاولة نشاط واسع في مجال تجارة الأدوية غير المرخصة وإدارة شركة أدوية بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها، وأضافت قيام المتهم باستئجار شقة بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج للإتجار في الأدوية والعقاقير بدون ترخيص أو سند قانوني.

وجرى ضبط المتحري عنه المذكور، وبحيازته: 25 كرتونة من عقاري "مورا كال"، و"مورا فيتال"، و1582 علبة من عقاقير مختلفة الأنواع، و2 كيسة كمبيوتر خاصة بالشركة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2709 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2017.

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