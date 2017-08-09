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الدولار يستقر في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

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الدولار يستقر في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر الدولار يستقر في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

التحرير

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شهدت الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك مقارنة بتعاملات أمس ليسجل 17.83 للبيع و17.73 للشراء . 

وسجل الدولار في بنك الـ"إتش إس بي سي" والأهلى المصرى، والبنك العربي الإفريقي والبنك التجارى الدولي، والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، والبنك الزراعي المصري، وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية 17.85 للبيع، و 17.75 للشراء.

وسجل الدولار ببنك البركة وبنك عودة، والأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان 17.82 للبيع، و17.72 للشراء، بينما سجل الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.84 جنيه للبيع، و17.75 جنيه للشراء.

وسجل الدولار أقل سعرا ببنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي بـ  17.80 للبيع و17.70 للشراء. 

 متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم

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استقرت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم بشكل ملحوظ، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.06 جنيه للبيع، ونحو 20.94 جنيه للشراء.

بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.21 جنيه للبيع، ونحو 23.07 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.34 جنيه للبيع، ونحو 18.24 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.64 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.16 جنيه للبيع، ونحو 16.06 جنيه للشراء. 

متوسط أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا نسبيا فى الأسعار وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.16 للبيع، و58.69 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.85 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.

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التحرير

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