الحلقة (14) من "الداعية": الشيخ يوسف يدخل الأوبرا لأول مرة للاستماع إلى موسيقى "نسمة"

كتب : سهيلة حامد منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الداعية"، دخول الشيخ "يوسف" إلى الأوبرا لأول مرة، رغم اختلافه الديني مع الفن، لحضور حفل موسيقي تقدمه "نسمة"، دون أن يراه أحد إلا أنه بعد انتهاء الحفل توجهت إليه إحدى صديقات "نسمة" وحاولت أن تجمعه بنسمة لكنه هرب مسرعا.

من ناحية أخرى، طالبت إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة من يوسف مساندتهم في القضاء على بعض الإعلاميين معنويا لأنهم يهاجموهم، وعند مشاهدة يوسف صورهم وهم: باسم يوسف وابراهيم عيسى وعمرو أديب ولميس الحديدي، يفاجأ يوسف بوجود صورة لنسمة معهم.

وحاولت مي التقرب منه وزارت خديحة بالمنزل، إلا أن يوسف تعامل مع مي بشكل جاد دون التقرب منها، وانزعج من شقيقته لدعوتها المتكررة في المنزل.