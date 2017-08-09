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نشر قوافل أزهرية بالموانئ والمطارات لتوعية الحجاج بمناسك الفريضة 

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نشر قوافل أزهرية بالموانئ والمطارات لتوعية الحجاج بمناسك الفريضة  نشر قوافل أزهرية بالموانئ والمطارات لتوعية الحجاج بمناسك الفريضة 

التحرير

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بدأت اليوم قوافل مجمع البحوث الإسلامية في التوعية الدينية في جميع المطارات التي يسافر منها حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث يقوم وعاظ الأزهر الشريف بتوعية الحجاج بمناسك الحج والرد على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بأداء فريضة الحج.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، إن وعاظ الأزهر الشريف يقومون بشرح مناسك الحج لجميع الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج بطريقة سهلة ومبسطة تناسب جميع المستويات المعرفية وتحمي الحاج أو الحاجة من الحيرة والشكوك؛ حيث يتم مراعاة التيسير ورفع الحرج عن الناس وحثهم على الالتزام بآداب وأخلاقيات الحج.

أضاف عفيفي أن الوعاظ يقومون أيضاً بالرد على استفسارات الحجاج على مدار 24 ساعة حتى آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام ممن يسافرون عبر مطارات القاهرة وبرج العرب والبحر الأحمر والأقصر.

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أشار الأمين العام إلى أن تواجد الوعاظ في المطارات والموانئ يأتي بجانب حملات التوعية المسبقة التي نظمها المجمع خلال الأسبوعين الماضيين في الإسكندرية والعاشر من رمضان وغيرها، فضلاً عن توزيع كتاب "مع الحجيج" والذي يوضح للحجاج كل ما يتعلق بهذه الفريضة من مناسك وأحكام.؛ حيث قام مجمع البحوث الإسلامية بتوزيع ثمانين ألف نسخة على الجهات المعنية بسفر الحجاج.


 

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التحرير

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