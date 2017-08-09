رئيس الأركان يتابع إجراءات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

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تفقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية؛ لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيًا وطبيًا ونفسيًا لنيل شرف الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية للإعداد والتأهيل، للتخرج كضباط مقاتلين قادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

وتابع رئيس الأركان، إجراءات استقبال الطلبة المتقدمين لمكتب التنسيق، وتفقد لجان الاختبارات المختلفة للتأكد من سلامة الإجراءات، طبقًا للشروط المحددة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، مشددًا على أن المعيار الأساسي لاختيار الطالب، يكمن في قدراته العلمية والبدنية والذهنية والشخصية التي تؤهله للعمل داخل القوات المسلحة.

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وأشاد رئيس الأركان، بالمنافسة الشريفة بين الطلبة المتقدمين خلال المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية للطلبة، لانتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، معززًا ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز الاختبارات المختلفة وفق المعايير المحددة ودون النظر لأي اعتبارات أخرى.