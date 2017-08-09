كارثة بالأقصر.. ارتفاع أعداد المصابين بترك «شاش» في الحلق إلى 3 أطفال

التحرير

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يوما بعد يوم تتزايد حالات الإهمال الطبي، لكن ما زاد الأمر سوءًا هو ترك "شاش طبي" في حلق 3 أطفال بمدينة القرنة غرب الأقصر.

البداية جاءت، حينما اكتشف والد الطفل علي رجب "4 سنوات" من مدينة القرنة، مساء أول أمس، وجود شاش طبي داخل حلق طفله فقام بإخراجه بواسطة طبيب مختص، وذلك بعد إصابته بارتفاع في الحرارة وعدم مقدرته على التنفس لمدة 10 أيام، عقب إجراء "عملية إزالة "اللوز" عبر قافلة طبية في 29 يوليو الماضي.

وأوضح والد الطفل أنه قام بتحرير محضر بذلك الأمر، كما قام محافظ الأقصر بفتح تحقيق عاجل حيال تلك الواقعة، ومن المقرر عرض نجله على لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، و بيان إصابته.

وأضاف عامر أحمد حمزة مقيم بمنطقة الرواجح التابعة لمدينة القرنة، أن شقيقته شهد 11 عامًا، تعرضت للإصابة بحالة إعياء شبيهة بما تعرض له الطفل "علي"، مما دعاهم إلى الذهاب إلى أحد الأطباء بعد رؤية الأخبار التي نُشرت عن حالة الطفل، وفوجئوا بوجود شاش طبي داخل حلقها، وإجراء عملية لإخراجه.

وأكد "حمزة" أن هناك مفاجأة أخرى عند إخبارهم من قبل الطبيب بأنه منذ عدة دقائق غادرت العيادة الخاصة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات مصابة بنفس الأمر الذي أصيب به الطفلين الآخرين، وذلك بعد قيامها بإجراء عملية اللوز بالقافلة الطبية التي استضافتها مستشفى القرنة المركزي في الفترة من 29 يوليو حتى الرابع من أغسطس.

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وتوصلت "التحرير" إلى أحد الأسباب التي أدت إلى تلك الأخطاء الطبية الفادحة، حيث أشار مصدر بمستشفى القرنة المركزي إلى أن القافلة الطبية التي انعقدت شهدت أحداث مؤسفة بتواجد طبيب تخدير واحد وطبيبان لإجراء العمليات.

وأردف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"التحرير"، أن القافلة نظمت من قبل إحدى المؤسسات الأهلية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد مشادة بين إدارة المستشفى والقائمين على تنظيم القافلة، لرفض طبيب تخدير العناية المركزة الذي كان من المقرر قيامه بأعمال التخدير، بتخدير أكثر من طفل واحد في نفس التوقيت، خوفًا من المسئولية، مما أدى إلى استدعاء طبيب آخر.

وتابع أن الطبيب الآخر قام بالعمل بمقابل 5 آلاف جنيه لليوم على أن يقوم بتخدير أكثر من حالتين في نفس الوقت لتجهيزهم للطبيبين اللذان يقومان بإجراء العمليات، لافتًا إلى أن العمل كان يصل إلى 10 ساعات يوميًا، وبسرعة شديدة للانتهاء من إجراء 263 عملية خلال 5 أيام بعد ضياع وقت كبير في اليوم الأول.

وأشار إلى قيام الطبيبان بإجراء العمليات والانتهاء منها خلال 6 أيام بخلاف اليوم الأول، مؤكدًا وصول الأمر إلى إجراء ما يقرب من 47 عملية خلال يوم.. لمعرفة المزيد اضغط هنا