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إصابة ٥ أشخاص في حادث سير بطريق "القاهرة-إسكندرية" الزراعي

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مصراوي Masrawy

إصابة ٥ أشخاص في حادث سير بطريق "القاهرة-إسكندرية" الزراعي

10:33 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران:

أصيب ٥ أشخاص بينهم ٣ مجندين في حادث سير أعلى طريق القاهرة-إسكندرية الزراعي، اليوم الأربعاء.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "القاهرة-إسكندرية الزراعي"، بين سيارة نقل ثقيل تحمل حديد كريتال وسيارة ميكروباص نتيجة التهدئة المفاجئة، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارتين؛ وإصابة ٥ أشخاص من بينهم ٣ مجندين في الاتجاه القادم من الإسكندرية في طريقه إلى القاهرة.

وأمر اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، بانتقال الخدمات الأمنية، إلى مكان الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة، ورفع آثار الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام، وجاري رفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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