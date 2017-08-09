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الحذاء الرياضي الوردي يمنحك طابع أنيق في الصيف

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مصراوي Masrawy

الحذاء الرياضي الوردي يمنحك طابع أنيق في الصيف

10:56 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

الحذاء الرياضي الوردي يمنحك طابع أنيق في الصيف

الحذاء الرياضي الوردي يمنحك طابع أنيق في الصيف

(د ب أ)

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن الوردي يتربع على عرش ألوان الحذاء الرياضي في صيف 2017، ليضفي عليه طابعاً مفعماً بالأنوثة والرقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحذاء الرياضي الوردي يتناغم مع السراويل، التي تزهو بدرجات اللون الأزرق أو التي تكتسي بدرجات الرمادي، كما أنه يبدو رائعاً مع الفساتين الصيفية الغنية بالألوان النابضة بالحياة.

ولتأكيد طابع الأنوثة والرقة يمكن تنسيق الحذاء الرياضي الوردي مع ملابس تزدان بنقوش الزهور، في حين يمكن الحصول على إطلالة أكثر هدوءاً من خلال تنسيق الحذاء الوردي مع الألوان المحايدة. وتكتمل أناقة الإطلالة من خلال اختيار قطعة إكسسوار، كحقيبة أو شال أو ربطة شعر، تزهو باللون الوردي أيضاً.

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مصراوي Masrawy

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