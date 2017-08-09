بالصور.. وكيل "زراعة الإسماعيلية": خطة عاجلة لمكافحة آفات القطن

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أشرف المهندس محمود عبدالقادر، مدير عام المكافحة الزراعية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على عملية رش محصول القطن لمكافحة ديدان اللوز، بزمام حوض ظهر الجبل جمعية البياضية، وبإشراف مهندس محمد حسين مسئول مكافحة القطن.

وشدد عبدالقادر، على ضرورة التواجد المستمر لجهاز القطن على جميع المستويات من الصباح الباكر حتى نهاية العمل، ومتابعة جميع أعمال المصايد ومتابعة آلات المقاومة بالمركز للوقوف على حالتها وجاهزيتها للعمل، ومتابعة قراءة مصايد دودة ورق القطن المائية ومصايد اللوز الأمريكية المائية في عوائلها والمصايد الورقية لديدان اللوز القرنفلية وقد تم توزيعها بمعدل مصيدة لكل وحدة.

وأضاف وكيل الزراعة، يتم متابعة جميع أعمال المصايد والإشراف عليها بأنواعها المختلفة سواء مائية أوقمعية أو ورقية، وفي حالة ارتفاع قراءتها يتم التنبيه بمتابعة المناطق المحيطة وفحصها فحصًا دقيقًا، وذلك لاتخاذ اللازم.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، خلال جولته على المزارعين، توافر جميع المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن وبأسعار مدعمة لجميع المزارعين، في إطار خطة للنهوض بمحصول القطن.