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بالصور- مرتديًا قبعة الأمن المركزي.. ابن الشهيد "أحمد عبد الفتاح" يقود جنازته بقنا

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مصراوي Masrawy

بالصور- مرتديًا قبعة الأمن المركزي.. ابن الشهيد "أحمد عبد الفتاح" يقود جنازته بقنا

10:43 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي

شيّع أهالي بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمالي قنا، اليوم الأربعاء، جثمان المقدم أحمد عبدالفتاح، الذي لقي مصرعه خلال مطاردته لإحدى الخلايا الإرهابية المتهمة بتنفيذ تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية والهجوم على كمين إسنا بالأقصر.

وانطلقت جنازة عسكرية للشهيد من ميدان سيدي عبد الرحيم القنائي عقب أداء الصلاة عليه من مسجد في قريته.

وأصر زملاء الشهيد على أن يتقدم ابنه ياسين البالغ من العمر 3 سنوات موكب الجنازة العسكرية مرتديًا قبعة تشبه قبعات الأمن المركزي، في إشارة على مواصلة المسيرة للثأر من الإرهاب.

كانت قوات شرطية بقنا، قد طاردت بعض العناصر الإرهابية في مناطق جبلية بقنا، الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد المقدم أحمد عبد الفتاح من عناصر الأمن المركزي، على يد مجموعة إرهابية.

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