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السبت.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

السبت.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية في بورسعيد

10:31 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

السبت.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أن أول أفواج حج القرعة الخاص بالجمعيات الأهلية، سيسافر إلى الأراضي الحجازية بالسعودية السبت المقبل.

وأشارت "حبيش"، في بيان لها، إلى أن التجمع سيكون أمام مديرية التضامن الاجتماعي بنطاق حي المناخ في التاسعة مساءً، بإجمالي 95 حاجًا بالإضافة إلى المشرفين والخاص بالجمعيات الأهلية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه جرى اختيار 90 شخصًا من إجمالي 200 تقدموا بأسمائهم لحج قرعة الجمعيات الأهلية بقيمة 76 ألف جنيه للفرد.

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