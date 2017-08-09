القبض على أمين شرطة وسائق لتنقيبهما عن الآثار في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث السياحة والآثار بسوهاج، اليوم الأربعاء، عن قيام أصحاب 3 منازل بدائرة مركز طما بالبحث والتنقيب عن الآثار، وضبطت القوات شخصين بينهما أمين شرطة، وعثر في أماكن الحفر على أدوات وبقايا كسر فخار وقطع حجرية وجيرية عليها نقوش فرعونية.

ووردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام كلاً من "محمود سيد محمد" 35 عامًا، سائق "توك توك" ويقيم سلامون دائرة مركز طما، و"أحمد قدري علي" 30 عامًا، عامل، ويقيم كوم أشقاو دائرة مركز طما، و"رأفت جبرة مرسي" 50 عامًا، موظف، ويقيم أم دومة دائرة مركز طما بالحفر بمنازلهم للتنقيب عن الآثار.

واستهدفت وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد رفعت، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز طما منزل المتحري عنه الأول تم ضبطه، وتبين وجود حفر بالمكان ووجود كسر فخار وكسر من الطوب الأحمر يرجع إلى العصر اليوناني.

وبمواجهته أعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، وباستهداف منزل المتحري عنه الثاني تبين عدم تواجده وتبين وجود كسر فخار ناتج عن الحفر، استهداف منزل المتحري عنه الثالث تبين عدم وجود حفر بالمكان ووجود حفرة بحظيرة مجاورة لمنزله ملك "وليد. ث. م" 33 عامًا، أمين شرطة بقطاع الشمال "وتم العثور على عدد 5 قطع حجرية أحجام مختلفة مدون عليها نقوش وجزء من تمثال أثري من الحجر الجيري وقطعة من الفخار تعود للعصر الروماني، وحضر المتهم من تلقاء نفسه عقب انتهاء خدمته، وبمواجهته أعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وجرى التحفــظ على المضبوطــــات، وحُرر عن ذلك المحاضر أرقام 11964 ، 11965 ، 11966 جنح مركز طما لسنة 2017.